Galatasaray 26. Şampiyonluğunu İlan Etti

GALATASARAY, 26'NCI ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

- Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray; üst üste 4, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla sezonu Trabzonspor 3'üncü, Beşiktaş 4'üncü tamamladı.

2'NCİ LİG PLAY-OFF FİNALİ

19.00 Muğlaspor Kulübü - Seza Çimento Elazığspor

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR

- Kadınlar Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken, heyecan 4 maçla devam edecek.

11.30 Şile Bilgidoğa - Hakkarigücü Spor

13.00 Galatasaray GAİN - Trabzonspor

13.00 Prolift Giresun Sanayispor - Fenerbahçe ArsaVev

13.00 Ünye Gücü - Beşiktaş

ATLETİZM

14.00 Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliği Wings for Life World Run gerçekleşecek. (Kuruçeşme)

TENİS

14.00 İstanbul Open tekler finali Donna Vekic ile Maria Timofeeva arasında oynanacak (İstinye)