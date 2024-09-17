Galatasaray 5'te 5 Yaptı, Liderliğe Yükseldi

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Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Süper Lig'de yaptığı 4 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hafta erteleme müsabakasında RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi konuk etti. Galatasaray, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Basthuayi'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Gaziantep FK'de 81. dakikada sahneye çıkan Furkan Soyalp farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. Beşinci haftayı lider Fenerbahçe'nin gerisinde kapatan Galatasaray, eksik maçını 3 puanla tamamladı. Böylece rakibinin 2 puan önüne geçen "Cimbom" liderlik koltuğuna oturdu.

Sıradaki maç Fenerbahçe derbisi

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk derbisine moralli çıkacak.

Ligde eksik maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de yapılacak derbiye namağlup lider ünvanıyla gidecek.

Barış Alper Yılmaz, üst üste 4 maçta gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin 2. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor, dördüncü haftasındaki Adana Demirspor ve beşinci haftasındaki Çaykur Rizespor maçlarında birer gol atan Barış Alper, Gaziantep FK ile yapılan üçüncü hafta erteleme müsabakasını da boş geçmedi.

Galatasaray'da önceki 3 sezonda çıktığı 79 lig maçında toplam 10 gol atan Barış, bu sezon 5 müsabakada 4 gole ulaştı.

Yunus Akgün, 603 gün sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın altyapısından çıkan hücum oyuncusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla 603 gün sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla daha önce 46 Süper Lig maçına çıkan Yunus, 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Galatasaray'da son olarak 2022-2023 sezonunun 21. haftasında, 28 Ocak 2023'te yapılan Giresunspor maçında skoru değiştiren Yunus, 603 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

Yunus, Galatasaray formasıyla çıktığı 67. resmi müsabakada 7. golünü kaydetti.

Batshuayi, Galatasaray'da 4 gole ulaştı

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Batshuayi, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam ediyor. Bu sezon sözleşme imzaladığı Galatasaray'da 8. resmi maçına çıkan 30 yaşındaki golcü, 4. kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 gol atan Batshuayi, Süper Lig'de de 2. kez skoru değiştirdi.

Gaziantep FK, 3 puanda kaldı

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de 4 müsabakada 3 puan toplayabildi.

Lige Sipay Bodrum FK galibiyetiyle giren kırmızı-siyahlı takım, sonrasında sırasıyla Samsunspor, Net Global Sivasspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Furkan'ın orta sahadan golünü rakip taraftarları da alkışladı

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, orta sahadan çektiği şutla fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 81. dakikasında orta sahada topu kapan Furkan, kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu görünce şansını denedi. Düzgün ve isabetli bir şut çıkaran 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Furkan, ev sahibi takım taraftarları tarafından alkışlandı.