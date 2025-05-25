Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

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Galatasaray\'a kupayı kimin vereceği belli oldu
25.05.2025 11:38  Güncelleme: 11:56
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Galatasaray\'a kupayı kimin vereceği belli oldu
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'a şampiyonluk kupasını verip vermeyeceği tartışma konusu olurken İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, şampiyonluk kupasını bizzat kendisinin vereceğini söyledi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TV 100'den Ersin Düzen'e açıklamalarda bulunarak tartışmalara son noktayı koydu.

'KUPAYI BEN VERECEĞİM'

İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 'Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil.' dedi.

Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

"TERTEMİZ BİR SEZON OLDU"

Hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakem kararları açısından ligin ikinci yarısından itibaren şaibesiz, tertemiz bir sezon oldu.' sözlerini sarf etti.

"SEÇİM YOK'

Seçim yapılacak mı sorusuna da yanıt veren İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim olmayacak! Biz buraya üç yıllık geldik ve görevimizi tamamlamadan gitmek gibi bir niyetimiz yok.' şeklinde konuştu.

Galatasaray\'a kupayı kimin vereceği belli oldu

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk Farmakoloji Derneği, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Melih Özke:
    yav ne kupaymış arkadaş yok şu zaman yok burda tamam abi anladık kupa alacaklar 1 58 Yanıtla
  • Nesim Eremkara:
    ulennn satılmış kopek fener Rize maçı temizmiydi 47 0 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    onun içinmi yabacı hakem ve var getirdiniz temiz ligmiş öncekiler neydi 2011 yılı cok kirli oldu dimi hani hesap soracaktın yalı cocuğu dan yalı cocuğu seni dize getirdi her isdediğini yaptırdı 44 0 Yanıtla
  • 6490203:
    alışsın zaten sürekli verecek 39 1 Yanıtla
  • dmtdmt:
    yapı dediler yapı kendileri çıktı yabancı orta hakem dediler işlerine yaramadı Galatasaray hepinizi şey ederek şampiyon oldu yalı çocuğu ve macuna selam olsun 25 0 Yanıtla
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