Galatasaray'a sakatlardan iyi haber - Son Dakika
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Galatasaray'a sakatlardan iyi haber

10.08.2023 10:28

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maça Lucas Torreira ve Angelino yetişecek. Lucas Torreira mide rahatsızlığından dolayı Ljubljana maçında oynamamıştı. Angelino ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmemişti. Teknik direktör Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda her iki oyuncu da Kayseri'de sahada olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi akşamı Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor ile oynanacak maça yetişecek.

OKAN BURUK FORMAYI VERİRSE SAHADALAR

Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana ile oynanan karşılaşmada oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Angelino, teknik direktör Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda Kayserispor maçında sahada olacak.

ASLAN, KAYSERİSPOR İLE LİGE BAŞLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 21.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek
Angelino
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek
Lucas Torreira
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SON DAKİKA: Galatasaray'a sakatlardan iyi haber - Son Dakika
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