Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi akşamı Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor ile oynanacak maça yetişecek.
Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana ile oynanan karşılaşmada oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Angelino, teknik direktör Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda Kayserispor maçında sahada olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 21.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
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