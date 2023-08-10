Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi akşamı Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor ile oynanacak maça yetişecek.

OKAN BURUK FORMAYI VERİRSE SAHADALAR

Mide rahatsızlığı nedeniyle Ljubljana ile oynanan karşılaşmada oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Angelino, teknik direktör Okan Buruk'un formayı vermesi durumunda Kayserispor maçında sahada olacak.

ASLAN, KAYSERİSPOR İLE LİGE BAŞLIYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. 21.45'te başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Angelino