Galatasaray, Ajax ile Avrupa\'da İlk Maçına Çıkıyor

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Mauro Icardi sakatlığından dolayı, Roland Sallai ile Ahmed Kutucu da UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak

Ajax ile ilk kez karşılaşacak

Serhan TÜRK/ AMSTERDAM - HOLLANDA, - GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda takımı Ajax ile karşılaşacak.

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Diego Barbero ile Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Sarı-kırmızılılar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlikle topladığı 13 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunuyor. Ajax da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 10 puan ve averajla 16'ncı sırada yer alıyor.

Galatasaray, bugüne kadar topladığı 13 puanla 24 takım içinde yer almayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar, Ajax'ı yenip, diğer maçların sonucuna göre ilk 8 içinde kalacak, yenilmesi durumunda ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Bu sezon en son Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.

AVRUPA'DA 326'NCI MAÇ

Galatasaray, Ajax karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 326'ncı maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 116 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 88 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 447 gol atarken, kalesinde 490 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 102'NCİ RANDEVU

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla yapılan turnuvada 101 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 164 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 133 gole engel olamadı.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 mücadelede 18 kez gol sevinci yaşarken, bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde attığı 5 golle de takımını sırtlıyor. Akgün, gol krallığında El Kaabi, Barnabas Varga, Rasmus Hojlund ve Samu ile yarışıyor.

AJAX İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Ajax, bu zamana kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmazken, sadece iki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. O mücadelelerin 1'ini sarı-kırmızılılar alırken, 1'i de berabere tamamlandı. Galatasaray ayrıca PSV ve AZ Alkmaar ile bugüne kadar 9 kez oynarken, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlığından dolayı, Roland Sallai ile Ahmed Kutucu da UEFA listesinde yer almadığı için oynayamayacak. Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Victor Osimhen de sarı kart sınırında yer alıyor.