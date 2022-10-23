Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor

23.10.2022 21:19
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Galatasaray-Alanyaspor maçının 31. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey kırmızı kart gördü. Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda orta sahada rakibini çeken Boey'in kırmızı kart görmesinin ardından Galatasaray taraftarı adeta çıldırdı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tribünlerden tepkiler yükselirken, sosyal medyada da ağır eleştiriler yapıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. 22 dakikada durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılılar, kırmızı kartla büyük şok yaşadı.

DİREKT KIRMIZI ÇIKTI

Mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey rakip yarı sahada kaptırdığı topa yetişmek isterken, rakibini çekti. Muslera'nın da kalesinde olmadığı ve orta sahaya yakın olduğu pozisyonda hakem Ali Palabıyık, Sacha Boey'e direkt kırmızı kart verdi.

Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Türkiye, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kırmızı kart pozisyonunu konuşuyor! Tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports

ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ VAR

Kırmızı kart sonrası sarı-kırmızılı futbolcular Palabıyık'a itirazlarda bulundu. Tepki gösteren isimlerin başında gelen Muslera da sarı kartla cezalandırıldı. Sosyal medyada Ali Palabıyık, Galatasaray taraftarları tarafından adeta topa tutuldu. Deneyimli hakem hakkında yapılan paylaşımlar sonrası gündeme oturdu.

YORUMLAR
500
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için beğeni toplayan koreografi Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için beğeni toplayan koreografi

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelmesine Kürtçe karşılama damga vurdu: Serok Erdoğan
21:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum
21:25 Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu adam Kürt değil" sözlerine Selahattin Demirtaş'tan cevap: Benim ne olduğumu da kendisi karar veriyor
20:49 İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar
20:48 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor
20:17 Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı
20:16 Genç kızın "Bekaretimi bozdu" dediği kişiyle aşk yaşadığı öne sürülen İrem Derici'den iddialara cevap geldi
20:13 Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için beğeni toplayan koreografi
19:52 Okan Buruk'tan Alanyaspor mücadelesi öncesi fikstür çıkışı: Belki de ilk defa yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 21:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement