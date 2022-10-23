Herkes Galatasaray'ın maçı oynanırken yan hakemin sahaya girip yaptığı hareketi konuşuyor

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken hakem yönetimi büyük tartışma konusu oldu.

ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi sert eleştirilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar 9 kişi tamamladıkları maç sonrası oldukça öfkeliydi. Palabıyık'ın 31. dakikada Boey'i haksız yere oyundan attığını savunan Galatasaray taraftarı, yan hakeme ise yaptığı hareket nedeniyle ateş püskürdü.

YAN HAKEMDEN OLAY HAREKET

Alanyaspor atağında yan hakemin oyuna müdahale etmesi Galatasaray taraftarına adeta saç baş yoldurdu. Akdeniz ekibinin hücum organizasyonunda taç çizgisine yakın konumda yer alan saha içindeki 2. topu, yan hakem ayağıyla dışarı attı. Bu durum sarı-kırmızılıların büyük tepkisini çekerken, yaşananlar sosyal medyada "Skandal" olarak değerlendirildi.