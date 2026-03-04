Galatasaray, Alanyaspor\'u 2-1 Yenerek İlerledi

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu birinci olarak bitirmenin psikolojik anlamda kendilerini daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Buruk, "Bugün tabii ki hafta sonu oynadığımız çok iyi bir takıma karşı tekrar maç yaptık. Kadrolarda 2 takım da değişikliğe gitti. İlk yarıda attığımız golle oynadığımız oyun gerçekten ikinci yarıda biraz daha bu oyunu devam ettirerek, skoru da koruyarak kazanmasını bilen taraf olduk. Bizim için değerli. Türkiye Kupası'nda 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Hem ligdeki liderliğimiz hem Avrupa'daki son 16'ya kalışımız bunda tabii ki Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasını birinci olarak bitirmek de bizim açımızdan psikolojik anlamda daha da güçlenerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki 3 kupada da en iyisini yapabilmek. Galatasaray taraftarına olan üzerimizdeki sorumluluğun en iyi şekilde bilerek bugün çünkü bugün stada bizi destekleyen, dün havalimanına gelen, otelin önünde büyük bir gösteri yapan Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum oynadıkları oyundan ötürü. Her zamanki gibi tebrik ediyorum. İyi bir takım. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

PEREİRA: İLK YARI BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİYDİ

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira da oynadıkları ilk yarının utanç verici olduğunu söyleyerek, arzunun olmadığını aktardı. Pereira, "Bugün birinci yarı bizim için utanç vericiydi. Çünkü sahada ruh yoktu. Arzu yoktu. Savaşçı oyuncular yoktu ve bu şekilde bir şeyler başarmanız imkansız oluyor. Benim için açıkçası birinci yarı bir kabus gibiydi. Tabii ki sorumluluk benim. Çünkü hem oynayacak oyuncuları hem de taktiği ben seçiyorum ama tabii ki zor bir durum. Çünkü iyi oynamayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız. Her maç çünkü mücadele etmek bizim elimizde. Bugün sahada savaştan ziyade biraz daha savaşamayan insanlar olarak sahadaydık. Tabii ki bugün iyi bir takıma karşı oyandık. Son şampiyon, grupta da liderlerdi. Gol yiyebilirsiniz takıma karşı. Mağlup gelebilirsiniz ama asla pes edemezsiniz. Belki yanlış koşuyor olabilirsiniz ama koşmak zorundasınız. Koşuyu bırakmak, bu şekilde pes etmek aslında mağlubiyetin de ilk adımıdır. Devre arası soyunma odasında konuştuk. İlk yarıyı ben kesinlikle kabul etmediğimi söyledim. Tabii ki dediğim gibi benim sorumluluğum ama birinci yarı yaptığımız şeyler beni ve ekibimi kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü sahada hiç hırs yoktu. İkinci yarı biraz daha farklı bir görüntü sergiledik. Golü attık. Bir tane daha gol atabilirdik. 1-2 gol de yiyebilirdik ama sonuç olarak sahada bir ruh vardı. Herkes koşuyordu. Kötü koşular olsa bile koşuyordu ve pes etmiyordu. Galatasaray da son dakikalarda birazcık zaman geçirmeye başladı. Çünkü geldiğimizi hissettiler" diye konuştu.

'PES ETMEYİ ASLA KABUL ETMEM'

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadıkları maç kadar bu maç iyi olmadıklarını da belirten Pereira, "Tabii ki ne olursa olsun ligdeki maçımız kadar iyi oynadığımız düşünmüyorum ama ikinci yarı ne olursa olsun daha iyiydik. İlk yarı ve ikinci yarı tamamen gece gündüz gibiydi. Her maç savaşmanız gerekiyor. Bir savaşta ölürsünüz ya da öldürürsünüz. Bazen ölürsünüz ama mücadele etmeden, mücadele olmadan ölemezsiniz. Ben öleceksem her şeyimi vererek ölmeliyim. Pes etmeyi asla kabul edemem. O yüzden birinci yarı bugün bizim için utanç vericiydi. Zor bir gün benim için. İkinci yarı daha iyiydik ama şimdi maalesef diğer sonuçlara, diğer gruplardaki maçlara bakmamız gerekiyor kupada devam edip etmeyeceğimiz görmek için. Son olarak da unutmayın, grubumuzda Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve biz vardık. Bugün maça lider çıkma ihtimali olarak çıktık aslında ve üçüncü bitirdik. Bu grubu görenler bize aslında şans vermediler ama bugün son maçta lider olma umuduyla çıktık ve bu gruptan hala çıkma ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

'ALANYASPOR'A KOLAY PENALTI ÇALINIYOR'

Galatasaray'a verilen penaltı ile ilgili soruya da cevap veren Pereira, "Alanyaspor'a karşı kolay penaltı çalınıyor son zamanlarda. Bu yüzden mi mağlup oluyoruz? Hayır ama bizi mağlubiyete yaklaştırıyor tabii ki" ifadelerini kullandı.