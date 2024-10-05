Galatasaray Alanyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Alanyaspor'u Ağırlıyor

Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında Alanyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray 19 puanda.

05.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde 7 maçta 23 gol kaydetti

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 maçta kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Alanyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:32:28. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Alanyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement