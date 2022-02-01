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Galatasaray, Antalya'ya geldi - Son Dakika

Galatasaray, Antalya'ya geldi

01.02.2022 17:58

- Galatasaray, Antalya'ya geldi Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

- Galatasaray, Antalya'ya geldi

ANTALYA - Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yapmak için Antalya'ya geldi.

Milli maç arasında hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve Tuzlaspor ile de hazırlık maçı yapan Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde Antalya'ya geldi. Pazar günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde Antalya'da kamp yapacak olan sarı-kırmızılı kafiyeyi havalimanında yaklaşık 30 kadar taraftar karşıladı. Bazı taraftarların ellerindeki dövizlerde 'İmparator Fatih Terim' ve 'Ey ruh neredesin? Bize eski Cim Bom'u verin' yazıları dikkat çekti. Yeni transfer Inaki Pena kafilede yer alırken, Feghouli bu akşam, Sasha Boey ise yarın takıma dahil olacak. Muslera, Diagne ve Fatih Öztürk'ün yanı sıra Mısır Milli Takımı'nda bulunan Mustafa Muhammed de kamp kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Domenec Torrent, Yardımcı Antrenör Albert Riera ve futbolcular, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Torrent'in 'İmparator Fatih Terim' yazısını tutan taraftarla çektirdiği fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi
Galatasaray, Antalya'ya geldi

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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalya, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor


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