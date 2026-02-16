Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin - Son Dakika
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
16.02.2026 17:29
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maç öncesi antrenmanda Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında tartışma iddiası ortaya çıktı. Antrenmanda iki futbolcu arasında yaşanan kısa süreli gerilim, bazı kullanıcılar tarafından 'kavga' olarak yorumlandı. Ancak bazı kaynaklar ve taraftarlar, bu durumun ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edeceği kritik maç öncesi antrenmanda yaşanan anlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında geçtiği görülen itişme medyada farklı yorumlara yol açtı.

KAVGA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Antrenman sırasında iki futbolcunun karşı karşıya geldiği ve kısa süreli bir gerilim yaşadığı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "kavga" olarak yorumlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın büyütüldüğü yönünde paylaşımlar da yapıldı.

"ŞAKALAŞIYORLARDI" DİYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kaynaklar ve taraftarlar ise söz konusu anların ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu savundu. Görüntülerin farklı açılardan net olmaması nedeniyle olayın tam olarak ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    sizde bunu haber yaptınız öylemi Allah akıl fikir versin. 16 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    He he kavga siz neyin kafasını yadiyorsunuz 13 1 Yanıtla
  • 535353 535353:
    bi habere bak bunun neresi kavga 11 1 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    futbol oyanamayan kisiler,yesil sahada ter dökmemis insanlar bu kötüye yorumlar. 4 1 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu Bahri Mertoglu:
    bu haberi yapan mağlum takımlıdır kesin chp kapatılsın haha 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
