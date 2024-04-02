Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçında 3 değişiklikle sahaya çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.

Aurier ilk kez kadroda

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ilk kez maç kadrosuna girdi.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer ettiği Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek, Hatayspor maçında ilk kez kadroya girdi.

Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı yedekler arasında yer aldı.

Muslera 500, Barış Alper 100. resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.

Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.

Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.

Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.

Son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.

Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 4. kez kulübede

Teknik direktör Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu bu sezon 4. kez bir maça yedeklerde başlattı.

Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı futbolcularından olan Kerem, bu sezon 29 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 14 Avrupa kupası olmak üzere 45 resmi müsabakada forma giydi.

Süper Lig'de sadece 6. haftadaki RAMS Başakşehir ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarına yedek bekleyen Kerem, bu sezon 3. kez kulübede oturdu. Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Halil Dervişoğlu, Seyrantepe'ye rakip olarak çıktı

Galatasaray'ın ara transferde Hatayspor'a kiraladığı Halil Dervişoğlu, RAMS Park'a misafir olarak geldi.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Halil, bu karşılaşmada Hatay temsilcisinin başarısı için mücadele etti.