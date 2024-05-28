Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10. takım - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10. takım

Galatasaray, Avrupa\'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10. takım

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'nın en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında yer alıyor. UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24 lig şampiyonluğu bulunuyor. Portekiz'den Benfica, 38 şampiyonlukla zirvede bulunurken, Galatasaray ise Türkiye'den en fazla şampiyonluk yaşayan 10. takım olarak dikkat çekiyor.

28.05.2024 12:17
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

Benfica, 38 şampiyonlukla zirvede

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.

Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

En fazla şampiyonluk yaşayan 10 takım

UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle:

SıraTakımÜlke

Şampiyonluk
1BenficaPortekiz38
2Real Madridİspanya36
3Juventusİtalya36
4AjaxHollanda36
5AnderlechtBelçika34
6Bayern MünihAlmanya33
7PortoPortekiz30
8Barcelonaİspanya27
9PSVHollanda25
10GalatasarayTürkiye24

Kaynak: AA

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