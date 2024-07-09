Galatasaray, Avusturya\'ya gitti

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Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul 'da başlayan Galatasaray , ilk etap yurtdışı kampı için bugün Avusturya 'ya gitti.

Avusturya'da iki etap halinde çalışmalar yapacak sarı-kırmızılıların ilk etap çalışmaları bugün başlayacak ve 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Daha sonra 22-27 Temmuz tarihleri arasında yine aynı bölgede ikinci etap çalışmalarına devam edecek Galatasaray, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda LASK Linz'in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampındaki maç programı şöyle:

11 Temmuz Perşembe 20.30 LASK Linz – Galatasaray (Spor Smart + D-Smart Go)

15 Temmuz Pazartesi 20.30 Galatasaray – Fortuna Düsseldorf (Spor Smart + D-Smart Go)

18 Temmuz Perşembe 20.30 Galatasaray – Trencin (Spor Smart + D-Smart Go)

24 Temmuz Çarşamba 20.30 Galatasaray – Lecce (Spor Smart + D-Smart Go)

27 Temmuz Cumartesi 20.30 Galatasaray – Parma (Spor Smart + D-Smart Go)