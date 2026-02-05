Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Yusuf Demir\'in yeni takımı

Süper Lig devi Galatasaray'daki geleceği uzun zamandır merakla beklenen Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMI RAPID WIEN

Öte yandan Galatasaray'a veda eden Yusuf Demir'in yeni takımı da belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'e dönüyor. Haberde, Yusuf'un perşembe günü Rapid Wien ile sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Avusturya'ya gittiği belirtildi.

3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2022 yazında transfer ettiği Yusuf, sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 de asist yaptı.