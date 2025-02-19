Galatasaray, AZ Alkmaar ile Rövanşta - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile Rövanşta

Galatasaray, AZ Alkmaar ile Rövanşta

Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi rövanşında 4 farklı galibiyet arayacak.

19.02.2025 09:56
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın evinde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti. Aslan'ın turu geçmesi için 4 farklı galibiyet alması gerekirken, 3 fark olması durumunda ise müsabaka uzatmalara gidecek.

Avrupa kupalarında 327 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 327 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 88 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 449 kez havalandırırken, kalesinde 496 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 104. maç

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 103 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Aslan, bu müsabakalarda 166 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 139 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 25 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 11 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 8'ini ise kaybetti. 7 müsabaka da berabere tamamlandı.

AZ Alkmaar ile 3. randevu

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez berabere kalırken, 1 defa da mağlup oldu. Aslan, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Cimbom; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

AZ Alkmaar, daha önce Türk takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayserispor ile oynarken, 5 kez galip geldi, 4 defa da berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

Avrupa Ligi'nin en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde oynadığı bütün müsabakalarda gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu alanda da ligin en çok gol atan takımı. AZ Alkmaar ise yaptığı 9 karşılaşmada 17 gol kaydetti.

Avrupa'da son galibiyet Tottenham karşısında

Galatasaray, Avrupa kupalarında 5 maçtır kazanamıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla yenen sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Neuchatel Xamax'ı rövanşta 5-0 mağlup etmişti

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 1988-1989 sezonundaki geri dönüşünü tekrarlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, o sezon İsviçre ekibi Neuchatel Xamax ile UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde karşılaşırken, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetmesine rağmen İstanbul'daki rövanşta 5-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Eksikler

Sarı-kırmızılılarda ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan rövanşta oynayamayacak. Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı, Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı UEFA listesinde yer almadığı için kadroda olmayacak.

Anthony Taylor düdük çalacak

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın 4. hakemi ise Sam Barrott olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Darren England, AVAR'da da Stuart Attwell görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile Rövanşta - Son Dakika

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