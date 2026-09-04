Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 yenerek ligdeki son 9 maçını da kazandı - Son Dakika
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Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 yenerek ligdeki son 9 maçını da kazandı

Galatasaray, Başakşehir\'i 3-2 yenerek ligdeki son 9 maçını da kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde rakibine karşı ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Galatasaray, Başakşehir ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 9 maçı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, çekişmeli geçen müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan, turuncu-lacivertlilere karşı ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle başlayan süreçte Galatasaray, Başakşehir'e ile ligde oynadığı 9 maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 yenerek ligdeki son 9 maçını da kazandı - Son Dakika

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