Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transfer İddialarını Yalanladı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, tek tek isim vererek sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgilenmediklerini açıkladı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENMEDİK"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Talisca henüz gelmedi gündeme. Bizim özellikle Galatasaray'a ifade etmek istiyorum. O kadar çok isim yazıyorlar ki... Menajerlerden geldiğini düşünüyorum. Hiç alakamız olmayan bir çok oyuncu yazılıyor. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik. Böyle olduğu zaman başkalarına da zarar vermiş oluyoruz. Her şeyi de yalanlayamayız. Bütün günümüz oraya gider." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'YE ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Icardi transferi için de konuşan Timur, "Ben Icardi'nin posterini evde ve iş yerinde asmışım. Sürekli bakıyorum. Çok açık olmakta fayda var. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'da. Arabistan devleri her takıma 1'er milyar fon veriyor. Futbol adına bu sıkıntı oluyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı." dedi.