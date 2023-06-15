Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transfer İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transfer İddialarını Yalanladı

15.06.2023 09:09

Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, Talisca, Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez ve Dybala gibi isimlerle ilgilenmediklerini belirtirken, Icardi transferi için ciddi teklifler olduğunu söyledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, tek tek isim vererek sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldızlarla ilgilenmediklerini açıkladı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENMEDİK"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Talisca henüz gelmedi gündeme. Bizim özellikle Galatasaray'a ifade etmek istiyorum. O kadar çok isim yazıyorlar ki... Menajerlerden geldiğini düşünüyorum. Hiç alakamız olmayan bir çok oyuncu yazılıyor. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik. Böyle olduğu zaman başkalarına da zarar vermiş oluyoruz. Her şeyi de yalanlayamayız. Bütün günümüz oraya gider." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'YE ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Icardi transferi için de konuşan Timur, "Ben Icardi'nin posterini evde ve iş yerinde asmışım. Sürekli bakıyorum. Çok açık olmakta fayda var. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'da. Arabistan devleri her takıma 1'er milyar fon veriyor. Futbol adına bu sıkıntı oluyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı." dedi.

YORUMLAR
500
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transfer İddialarını Yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 ABD'de kadavra parçaları kaçakçılığı suçlaması
10:37 Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk rozeti sansürlendi iddiası
10:32 Harvard Tıp Fakültesi'nde kadavra parçalarını satmakla suçlanan morg müdürü açığa alındı
10:32 Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk fotoğrafı sansürlendi mi? İddiayı yalanlayan yapımcı öfkeden deliye döndü
10:31 Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım
10:25 Gitmesinin tek bir nedeni var! Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı
10:22 Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:18 Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe! Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
10:02 Kim Kardashian, bir erkekte en önem verdiği yeri açıkladı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
09:58 Kim Kardashian, bir erkekte aradığı özelliği anlattı: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 10:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Transfer İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement