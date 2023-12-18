Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada Dursun Özbek'in karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."