Ali Koç'tan Dursun Özbek'e anında yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin - Son Dakika
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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e anında yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin

21.03.2023 16:03

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalardan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-kırmızılıların başkanına açık çağrıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Koç, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." ifadelerini kullandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı iddiası ve Fenerbahçe'nin mağduriyet yarattığına dair sert açıklamalarda bulundu. O açıklamalara Fenerbahçe cephesinden jet hızıyla yanıt geldi.

FENERBAHÇE'DEN JET HIZINDA YANIT

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Ali Y. Koç." denildi.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi hedef alarak yaptığı açıklamada, "Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (3)
  • Ali Arslan: Ali KOÇ gezi olaylarında da eylemcilere hertürlü desteği verdi devleti yeterince yiyemedikleri için adeta çıldırıyorlar nasıl saldıracaklarını bilmiyorlar ellerine ne geçerse kullanıyorlar bu futbol da olabilir. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • GS Erkan Sütçü: FARKINDAYSANIZ DURSUN BAŞKANIMIZ SİZ BİZE ÇAMUR ATMADIĞINIZ SÜRECE CEVAP VERMİYOR. SİZİN GİBİ HAKEMLERİ ÇOK KONUŞARAK ETKİ ALTINDA BIRAKMIYOR. GALATASARAY SİZE SAHANIZDA GÜZEL FUTBOL VE ÇOK GÜZEL 3 GOLLE NET BİR ŞEKİLDE CEVAP VERDİ.BU SİZE YETER BENCE MEYDANA GEREK YOK. Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Herkes yanlış tek doğru Ali koç, ya bir kaos ortamı varsa bugüne kadar içinde sizde varsınız Ali koç neden acaba, işler sizin istediğiniz gibi gitmediğinde mutlaka birilerine saldiriyorsunuz buda genelde Galatasaray oluyor. Cevap Yaz 10 13 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Dursun Özbek'e anında yanıt: Cesaretiniz varsa canlı yayına gelin - Son Dakika


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