Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Osimhen açıklaması
25.05.2025 19:42
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Osimhen açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki kutlamalarda açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen ile ilgili konuşan Dursun Özbek ''Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli başkan Sarı-kırmızılı taraftarların Victor Osimhen çağrısına kayıtsız kalmayarak yıldız oyuncunun transfer durumuyla ilgili konuştu.

Dursun Özbek sözlerine "Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim, burada Yenikapı'yı dolduran değerli taraftarlarım ve televizyon başında bizi izleyen ve kalbi Galatasaray için atan herkes, kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızımızı kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz." sözleriyle başladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe'ye gönderme yapan Dursun Özbek "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz." dedi.

''AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyen Özbek, "Bugün Yenikapı'dayız. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyayı yönetttiği topraklara hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, Galatasaray bu ülkenin umududur. Galatasaray, bu ülkenin inancıdır. Galatasaray, insanların mutluluğu içindeki pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun, bu enerjinin daha da büyümesi için şimdi daha da çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Herkese iyi bir akşam diliyorum. Yaşasın Galatasaray!" dedi.

''OSIMHEN'IN VERECEĞİ KARAR''

Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BİZE İNANSINLAR, GÜVENSİNLER"

Dursun Özbek taraftarlara teşekkür ederek, "Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Birlik ve beraber olduğumuzda, kazandığımız şampiyonlukları gördünüz. İnsanların motivasyonunu gördünüz. Yenikapı'yı doldurduk. Taraftarımıza ve bizi seven herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta onların katkısı çok büyük. İnşallah önümüzdeki yıl da benzer bir şekilde hazırlanıp Avrupa'da da başarı getirmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, onlara iyi eğlenceler. Taraftarımız bize inansın ve güvensin. Önümüzdeki sene elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene de benzer bir kutlama yaparız." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'ten Osimhen açıklaması

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması - Son Dakika

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