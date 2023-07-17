Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi

17.07.2023 19:50

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonlukları için aldığı kararı sert bir şekilde eleştirdi. Özbek, bu kararı kınadıklarını ve yanlış olduğunu düşündüklerini belirtti. Ayrıca, Türk futbolunda kaos yaratıldığını ve marka değerlerinin aşağıya çekilmeye çalışıldığını ifade etti. Özbek, konunun daha önce incelendiğini ve 40 sene sonra tekrar gündeme getirilmesinin mantıksız olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için aldığı kararı çok sert eleştirdi. Camia olarak bu kararı kınadıklarını dile getiren Özbek, "Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış" dedi.

Bundan 30-40 sene önce alınan bir kararı yeniden gündeme getiriyoruz. Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. Önceki federasyonlar hangi şampiyonlukların sayılıp sayılmaması gerektiğini bilmiyorlar mıydı? Bu kararı kınıyoruz. Daha sezon başlamadan, futbolla hiç alakası olmayan bir olayı getirip önümüze koyuyorlar. Marka değerimizi aşağıya çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Olayı köpürtmek yerine, futbola odaklanalım.

Yarın bir başkası çıkacak ben de şunu beğenmiyorum der. Bunun sonu gelmez. Bu karar daha önce tahkime gitmiş. Biz tahkimin de kararını sorgulamaya başladık. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu daha sezon başlamadan bomba gibi getirip önümüze koydular. Bir sene de şimdi bunu tartışırız.

"Konu daha önce sürekli incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş, 40 sene sonra bu konuya bir bakalım diyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Türk futboluna odaklanmamız lazım. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak da kınıyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış."

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi - Son Dakika
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