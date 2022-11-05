Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı

Oldukça tempolu başlayan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, futbol topunun hedefi oldu.

TOP, ŞENOL GÜNEŞ'E ÇARPTI

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çarptı. O sırada Barış Alper'in yaptığı müdahale için hakemden sarı kart isteyen Güneş, çarpan topla bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutmaya başladı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

HERHANGİ BİR SORUNU YOK

Pozisyon sonrası Şenol Güneş kısa süreli bir acı yaşarken, deneyimli hoca daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan karşılaşmayı takip etmeye devam etti.