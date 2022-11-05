Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı

05.11.2022 21:07

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, şanssız bir an yaşadı. Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, karşılaşmayı kulübeden izleyen ve o sırada yaşanan pozisyon için hakemden kart isteyen Şenol Güneş'e çarptı. Bir anda neye uğradığını şaşıran tecrübeli hoca yüzünü tutarken, o anlarda Beşiktaş yedek kulübesi de ayağa kalktı.

Oldukça tempolu başlayan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, futbol topunun hedefi oldu.

TOP, ŞENOL GÜNEŞ'E ÇARPTI

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için vurduğu top, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çarptı. O sırada Barış Alper'in yaptığı müdahale için hakemden sarı kart isteyen Güneş, çarpan topla bir anda neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutmaya başladı.

Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports
Görüntü: Beinsports

HERHANGİ BİR SORUNU YOK

Pozisyon sonrası Şenol Güneş kısa süreli bir acı yaşarken, deneyimli hoca daha sonra herhangi bir sorun yaşamadan karşılaşmayı takip etmeye devam etti.

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Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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