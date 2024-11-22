Galatasaray Bodrum\'a Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak.
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