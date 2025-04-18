Galatasaray Bodrum FK'ya karşı sahada - Son Dakika
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Galatasaray Bodrum FK'ya karşı sahada

Okan Buruk, Bodrum FK maçında Samsunspor'a göre tek değişiklik yaptı. Taraftarlar maçı doldurdu.

18.04.2025 20:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum FK karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bodrum karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Przemyslaw Frankowski'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai sarı kart cezasından, Kaan Ayhan ile Elias Jelert de sakatlıkları devam etmesinden dolayı 21 kişilik kadroda yer almadı.

35 gün sonra evinde

Galatasaray, Bodrum FK karşılaşmasıyla 3 maç sonra evine döndü. RAMS Park'ta son olarak 14 Mart'ta Antalyaspor ile oynayan sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştı. Cimbom böylece 35 gün sonra taraftarının karşısına çıktı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray karşılaşmaya; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Metehan Baltacı bekledi.

Günay Güvenç, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü aldı

Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçında top toplayıcı çocukla konuşması ve karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görülen Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'e ödülünü Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim etti.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Bodrum FK maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünleri doldurdu. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde tezahüratlarla futbolculara destek oldu.

Galatasaray taraftarı ayrıca Filistin'e yaşanan olaylara dikkat çekmek için tribünlere, 'Filistin'de insanlık ölüyor', 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor', 'Kudüs özgür değişse dünya tutsaktır' ve 'Filistin'e özgürlük' pankartları astı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Bodrum FK'ya karşı sahada - Son Dakika

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