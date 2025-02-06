Galatasaray Boluspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray Boluspor'u 4-1 Yendi

Galatasaray Boluspor\'u 4-1 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda 4-1 ile geçti.

06.02.2025 18:46
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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Caner Özaral, Egemen Savran

Geosis Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen (Dk. 69 Fethi Özer), Onur Atasayar, Liço, Eren Erdoğan, Mukairu (Dk. 57 Anıl Koç), Oulare (Dk. 69 Aleksic), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 57 Jefferson), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 81 Enes Alıç), Iskandarlı

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Efe Akman (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 87 Berat Luş), Eyüp Aydın (Dk. 79 Gökdeniz Gürpüz), Jelert, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu (Dk. 87 Kadir Subaşı), Morata (Dk. 79 Mertens)

Goller: Dk. 12 Iskandarlı (Boluspor), Dk. 21 Morata, Dk. 44 Eyüp Aydın, Dk. 72 Yusuf Demir, Dk. 74 Ahmed Kutucu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 8 Efe Akman, Dk. 90+3 Metehan Baltacı (Galatasaray), Dk. 30 Oulare, Dk. 45 Iskandarlı, Dk. 66 Liço, Dk. 81 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Geosis Boluspor'u 4-1 yendi.

12. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu. Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı. Morata, yaptığı klas bir vuruşla meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

72. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu. Yusuf Demir'in yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Boluspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

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