Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Spor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 9 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

Ligde 16 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon 14'te 14 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.