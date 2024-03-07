Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.
Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
Galatasaray'da eksikler
Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Son 9 lig maçını kazandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.
Ligde 16 maçtır yenilmiyor
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı.
Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Sahasında 31 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde bu sezon 14'te 14 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.
Ligin en iyi savunma yapan takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.
Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Lider Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen Büyük Erkekler Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Buğra Selimzade, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Altı yıl önce atıcılığa başlayan Selimzade, milli takıma seçilerek uluslararası alanda boy göstermeye başladı. Hedefi olimpiyatlarda madalya kazanmak olan Selimzade, Trabzon'da poligonda hazırlıklarını sürdürüyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard, futsal ve curlingte müsabakalar yapıldı. Türkiye, erkekler futsalda çeyrek finale çıktı. Snowboard paralel slalomda madalyalar sahibini buldu. Curling branşında erkeklerde müsabakalar devam ederken, kadınlarda ilk maçlar yapıldı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Elif Oral, Trisome Games hazırlıkları için Yüzme Milli Takım kampına katıldı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Okullar arası Kros Yıldız Kızlar Müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencilerini Valilik Toplantı Salonu'nda ağırladı. Vali Çiftçi, genç sporculara başarı dileklerinde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.
Gümüşhane'de doğuştan gelen serebral palsi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren 18 yaşındaki Doğukan Kurt, bilek güreşiyle hayata tutundu. Bütün engelleri azmiyle aşan genç, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 43 lig maçından Galatasaray 29'unu kazandı, Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 53 golüne karşılık Çaykur Rizespor 19 gol attı. En farklı skorlu galibiyet ise Galatasaray'ın 5-0'lık sonuçla aldığı maç oldu.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin denetimlerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca anını kask kamerasıyla kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşarak milyonlara erişti. Ancak polis, plakayı not alarak sürücüyü bir işletmede yakaladı. Sürücü, motosikleti bağlandı ve 17 bin lira ceza yedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?