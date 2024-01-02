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Galatasaray, ÇBK Mersin'e mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Galatasaray, ÇBK Mersin'e mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ÇBK Mersin'e 76-65 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. ÇBK Mersin, dörtlü finallere yükselmeyi başardı. Elizabeth Williams'ın 30 sayısıyla öne çıkan Mersin ekibi, galibiyeti elde etti. Galatasaray'da ise Julie Vanloo ve Meltem Yıldızhan 16 sayıyla maçı tamamladı.

Galatasaray, ÇBK Mersin\'e mağlup olarak Türkiye Kupası\'na veda etti
02.01.2024 - 20:34,
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ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray, ÇBK Mersin'e 76-65 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 76-65 kazanarak dörtlü finallere uzanan taraf oldu.

ÇBK Mersin'de Elizabeth Williams 30 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken, Marina Mabrey 24 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ise Julie Vanloo ve Meltem Yıldızhan 16 sayı, Nalyssa Smith 14 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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