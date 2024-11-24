Galatasaray, Cizre’yi 3-1 Geçti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Cizre’yi 3-1 Geçti

Voleybol Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

24.11.2024 18:46
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Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Selim Kalaycı, Kovar, Aykut Acar)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Mejias, Uriarte, ( Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20

Süre: 123 dakika (27, 32, 36, 28)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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