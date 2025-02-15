Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Jiri Kovar, Patry, Cardosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Zaytsev, Doğukan Ulu)
Setler: 21-25, 14-25, 25-22, 11-25
Süre: 99 dakika (28, 23, 28, 20)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Rams Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Cizre'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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