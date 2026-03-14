Galatasaray'da 3 Değişiklikle Başakşehir Maçı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Liverpool mücadelesinin ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Ligde geride kalan bölümde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 42 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertlileri konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendikleri maçın kadrosundan 3 değişikliğe gitti.

Buruk, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'ya RAMS Başakşehir müsabakasında forma veremedi. Tecrübeli teknik adam, Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlayan Jakobs ve Lemina'yı da yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.

Takımın başında İrfan Saraloğlu yer aldı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.

Yunus kaptanlık bandını taktı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün, Başakşehir maçına kaptanlık bandıyla çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim'in cezalı olması, Icardi'nin ise ilk 11'de forma giyememesinden dolayı kaptanlık görevini Yunus'a verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 5 resmi maçın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

Seremoniye hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılar çıktı

Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, futbolcuların yanında sahaya çıktı.

Taraftarlardan futbolculara büyük destek

Galatasaray taraftarı, futbolculara destek veren büyük bir pankart açtı.

Maç öncesinde doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve A takımdaki futbolcuların resimlerinin yer aldığı pankart yer aldı. Resimlerin arasında "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" ifadesi yazıldı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde "Lider buraya" diye tezahürat yaparak futbolculara destek verdi.

Torreira'ya anlamlı pankart

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lucas Torreira için hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin de yer aldığı pankart hazırladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribünde açılan pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor." yazısına yer verildi.

İlber Ortaylı anıldı

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı andı.

Ortaylı'nın fotoğrafı stattaki LED ekranlara yansıtılırken taziye mesajı anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ortaylı'yı alkışladı.