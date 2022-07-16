Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti

Galatasaray'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Mbaye Diagne ve Olimpiu Morutan yeni sezonda Galatasaray forması giymeyecek.

MBAYE DİAGNE KARAGÜMRÜK'TE

Metin Karabaş'ın haberine göre, Fatih Karagümrük ile anlaşan tecrübeli futbolcu Avusturya kampından ayrıldı ve transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İstanbul'a doğru harekete geçti.

MORUTAN SİVASSPOR'A

Salim Manav'ın haberine göre ise, Sivasspor genç futbolcu Olimpiu Morutan ile anlaştı. Rumen futbolcunun takımdan ayrılması için Okan Buruk'un onayı bekleniyordu. Buruk, onayı verdi ve Sivasspor, Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.