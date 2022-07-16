Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti

16.07.2022 16:03

Galatasaray'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. İsmi Fatih Karagümrük ile anılan Mbaye Diagne kamptan ayrılıp İstanbul'a dönüyor. Okan Buruk'un onayı sonrası genç yıldız Olimpiu Morutan da Sivasspor ile anlaştı.

Galatasaray'da 2 futbolcuyla yollar ayrıldı. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Mbaye Diagne ve Olimpiu Morutan yeni sezonda Galatasaray forması giymeyecek.

MBAYE DİAGNE KARAGÜMRÜK'TE

Metin Karabaş'ın haberine göre, Fatih Karagümrük ile anlaşan tecrübeli futbolcu Avusturya kampından ayrıldı ve transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İstanbul'a doğru harekete geçti.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı

MORUTAN SİVASSPOR'A

Salim Manav'ın haberine göre ise, Sivasspor genç futbolcu Olimpiu Morutan ile anlaştı. Rumen futbolcunun takımdan ayrılması için Okan Buruk'un onayı bekleniyordu. Buruk, onayı verdi ve Sivasspor, Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Diagne'den sonra 1 yıldızla daha yollar ayrıldı
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Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti - Son Dakika
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