Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor - Son Dakika

Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı ve burun spreyi orucu bozar mı?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından 23-30 Nisan'da kongre kararı açıklanmıştı.

İKİ ADAY VAR

Seçim kulisleri ve liste çalışmaları hızla sürerken, geçtiğimiz kongrede yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'den sonra da Ali Fatinoğlu adaylığını koymuştu.

SEÇİME GİRİYOR

Camianın merak ettiği, "Dursun Özbek aday olacak mı?" sorusunun cevabına ise netleşti. Fotomaç'ın haberine göre eski başkan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını öğrenen Dursun Özbek, kolları sıvadı.

GÜÇLÜ LİSTE OLACAK

Sağlam bir kadro kurmaya hazırlanan Dursun Özbek'in, stat isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ile el sıkıştığı öğrenildi. Adı başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'e de teklif yapacağı ifade edildi.

BİZZAT AÇIKLAYACAK

Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.

BURUK-ERGÜN GELİYOR

Dursun Özbek'in seçilmesi takdirde Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk'u getireceği iddia ediliyor. Özbek'in eski Sportif Direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLUĞUN AKTÖRÜ

Cenk Ergün, 21 Aralık 2017'de Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından 5 Mart 2018'de görevini bırakmıştı. Ancak sezon öncesi kurduğu kadroyla şampiyonluğun aktörlerinden olmuştu.