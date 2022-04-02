Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor

02.04.2022 14:48

Geçtiğimiz dönemde 3 yıl Galatasaray başkanlığı yapan Dursun Özbek seçilmesi halinde, teknik direktör olarak Okan Buruk'la çalışacak. Özbek'in listesinde Cenk Ergün ve Timur Erden de yer alıyor.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından 23-30 Nisan'da kongre kararı açıklanmıştı.

İKİ ADAY VAR

Seçim kulisleri ve liste çalışmaları hızla sürerken, geçtiğimiz kongrede yarışan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'den sonra da Ali Fatinoğlu adaylığını koymuştu.

Rüya ekip Galatasaray için bir araya geliyor! Okan Buruk hayalini kurduğu yuvasına çok yakın

SEÇİME GİRİYOR

Camianın merak ettiği, "Dursun Özbek aday olacak mı?" sorusunun cevabına ise netleşti. Fotomaç'ın haberine göre eski başkan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını öğrenen Dursun Özbek, kolları sıvadı.

GÜÇLÜ LİSTE OLACAK

Sağlam bir kadro kurmaya hazırlanan Dursun Özbek'in, stat isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur ile el sıkıştığı öğrenildi. Adı başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'e de teklif yapacağı ifade edildi.

Rüya ekip Galatasaray için bir araya geliyor! Okan Buruk hayalini kurduğu yuvasına çok yakın

BİZZAT AÇIKLAYACAK

Özbek'in geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birçok isimle temasta olduğu ve diğer adayların son seçimdeki listelerinden de birkaç kişiyi kadrosuna katacağı belirtildi. Eski başkanın, pazartesi veya salı günü adaylığını resmen kendisinin duyurması bekleniyor.

BURUK-ERGÜN GELİYOR

Dursun Özbek'in seçilmesi takdirde Teknik Direktörlük görevine Okan Buruk'u getireceği iddia ediliyor. Özbek'in eski Sportif Direktör Cenk Ergün'ü yeniden koltuğa oturtacağı ve üç ismin transfer ve kadro planlaması yapacağı belirtiliyor.

Rüya ekip Galatasaray için bir araya geliyor! Okan Buruk hayalini kurduğu yuvasına çok yakın

ŞAMPİYONLUĞUN AKTÖRÜ

Cenk Ergün, 21 Aralık 2017'de Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından 5 Mart 2018'de görevini bırakmıştı. Ancak sezon öncesi kurduğu kadroyla şampiyonluğun aktörlerinden olmuştu.

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Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip

Galatasaray, Cenk Ergün, Okan Buruk, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor - Son Dakika


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