Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi! - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!

19.04.2022 21:04

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi tedbir kararının çıkmasından sonra iptal edildi. Sarı-kırmızılı camiada kaos yaratan süreci ise Galatasaray üyesi, Fırat Develioğlu'nun başlattığı ortaya çıktı. Develioğlu'nun açtığı dava sonrası Galatasaray'daki başkanlık seçimi için ihtiyati tedbir kararının verildiği ifade edildi.

Seçime sayılı günler kala Galatasaray, mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda seçim iptal olurken, bu süreci başlatan kişinin Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu olduğu öğrenildi.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, İstanbul Valiliği ve eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş'un genel kurulla ilgili açtığı davaların ardından genel kurul üyesi Fırat Develioğlu 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle dava açtı. Fırat Develioğlu'nun açtığı davada mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Buna göre sarı-kırmızılı kulübün 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilemeyecek.

İLK DAVA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği 26 Mart'taki Genel Kurul'u inceleyen Dernekler Masası'nın hazırladığı rapor üzerine Galatasaray Kulübü aleyhine İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. İstanbul valiliğinin açtığı dava devam ederken tedbir kararı reddedilmişti.

SELÇUK ERDOĞMUŞ DA DAVA AÇTI

Sonrasında eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, Genel Kurul'da tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle; toplantıda alınan tüm kararların iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
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