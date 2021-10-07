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Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor - Son Dakika

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor

07.10.2021 11:08

Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı kavga sonrası ceza üstüne ceza alan Brezilyalı savunmacı Marcao'nun yaşadığı olaylar sonrasında büyük hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü. Yeni sezon öncesinde İtalyan ekibi Roma ile transfer görüşmesi yaptığı fakat anlaşamadığı belirtilen 25 yaşındaki futbolcunun Palmeiras'tan gelen teklife "Evet" dediği ve Ocak ayında Sarı-kırmızılı ekibe veda edeceği iddia edildi.

Galatasaray'ın Marcao ile yolu devre arasında ayrılabilir. Ligin ilk haftasındaki Giresunspor deplasmanında, saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran 25 yaşındaki futbolcuya, TFF'den 8 maç men, kulübünden de süresiz kadro dışı ve 150 bin Euro para cezası gelmişti.

CEZASININ SONA ERMESİ DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR

Kadro dışı kaldığı dönemde birçok kulüple görüşmeler yapan Marcao anlaşma sağlayamayarak takımda kalmış, daha sonra yaşanan savunma problemleriyle birlikte affedilmişti. Ligde forma giyememesine rağmen Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında müthiş performans sergileyen Sambacı'nın cezasının sona ermesi, artık dört gözle bekleniyor.

MELO İLE BİRLİKTE OYNAYABİLİR

Marcao, milli aradan sonraki Konyaspor sınavını da es geçip, 10. haftadaki Beşiktaş derbisiyle formasına yeniden kavuşacak. Ancak geride kalan süreçte yaşadıklarının, kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığı öğrenildi. Marcao'yu en fazla olumsuz etkileyen unsur, TFF ile birlikte kulübünün de kendisine ağır ceza vermiş olması. İşte tam da böyle bir dönemde Marcao'ya ülkesinden çok iyi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Brezilya'da şampiyonluğa oynayan Felipe Melo'nun kulübü Palmeiras'ın, genç savunmacıya Galatasaray'da kazandığından çok daha iyi bir teklif yaptığı öğrenildi.

PALMEIRAS'DAN GELEN TEKLİFE "EVET" DEDİ

Normal şartlar altında Avrupa'da kalmak ve büyük takımlara gitmek isteyen, hatta Roma ile uzun süre görüşmeler yapan Marcao'nun, Palmeiras'dan gelen teklife, "Evet" dediği ileri sürüldü. Brezilya kulübü cephesinde, Galatasaray'la anlaşmaya da kesin gözüyle bakılıyor. Fanatik'in haberine göre Palmeiras'ın tıpkı Marcao'ya yaptığı gibi, Galatasaray'a da çok iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. Hatta menajerler vasıtasıyla ilk temasların kurulduğu, ancak henüz resmi teklifin iletilmediği bildirildi. Marcao'ya yakın kaynaklar, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor.

TERİM KALMASINI İSTİYOR

Her ne kadar hocası Terim, Marcao'nun ayrılmasını kesinlikle istemese de Brezilyalı oyuncunun kararını verdiği öğrenildi. Buna rağmen resmi teklif gelince, tarafların bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor - Son Dakika
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