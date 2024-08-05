Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transferiyle yabancı futbolcu sayısı 204'e çıktı

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Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'i de renklerine bağladı.

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı Gabriel Sara'nın transferiyle 204'e çıktı.

"Sambacı"ların sayısı 25 oldu

Galatasaray, 1959'dan bu yana transferde tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 65 yılda, 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Sara'nın alınmasıyla Galatasaray'ın anlaşma imzaladığı Brezilyalı futbolcu sayısı 25'e yükseldi.

Brezilyalıları, 16 futbolcuyla Yugoslavya, 15 oyuncuyla Romanya izledi.

Sara, kulüp rekoru kırdı

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Kaynak: AA