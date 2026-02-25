Galatasaray\'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, zorlu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında takımının yanında olamayacaklar.

SIRADAKİ RAKİPLER LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

İlk maçı kendi sahasında 5-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, büyük bir mucize gerçekleşmemesi durumunda adını son 16 turuna yazdırarak Liverpool ya da Tottenham Hotspur'un rakibi olacak.