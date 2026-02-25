Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike - Son Dakika
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike
25.02.2026 17:33
Galatasaray\'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile İtalya'da karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında sahada olamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, zorlu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında takımının yanında olamayacaklar.

SIRADAKİ RAKİPLER LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

İlk maçı kendi sahasında 5-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, büyük bir mucize gerçekleşmemesi durumunda adını son 16 turuna yazdırarak Liverpool ya da Tottenham Hotspur'un rakibi olacak.

  Abdul Mecit el sabah:
    Bu gün Juvantus 3-5 tane atarsa şaşırmayın. ilk maçı Kenan yıldı ve hakem sayesinde aldılar bu kez seyircinin önünde ne Kenan ne de hakemin hata yapma şansı yoktur
    Yusuf İNANÇ:
    kına yakarsınız artık ama fb elendi ona aglayın
    Sedat Celik:
    Hakemlik ne vardı..... anlatsana bilek
  Sedat Celik:
    Allah aşkına hakemlik ne vardı anlat bana birak Allah aşkına ya meyve veren ağaç taşlanır
  Koray ERDOGAN:
    juventus eski Juventus değil osimenin maçı olucak demedi demeyin
