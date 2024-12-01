Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı. Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı ve top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası sekerek kenara gelen deneyimli savunmacı, oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Sahayı sedyeyle terk eden 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakika oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da korkutan sakatlık: Yıldız futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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