Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor

Tarihi bir sezon geçiren ve Süper Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde yer alan Galatasaray, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'nin büyük hayal kırıklığı yaratması sonrası gündemin ilk sırasına kaleci transferini alan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'dan Roman Bürki'yle anlaştı.

SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY FORMASI GİYECEK

Galatasaray, Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Bürki'yi İstanbul'a getiriyor. Pazar günü gelmesi beklenen 31 yaşındaki kaleci, kiralık olarak sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Roman Bürki

"KULÜBÜ İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ DETAYLAR VAR"

Roman Bürki transferini doğrulayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Muslera'nın yerine kaleci alacağız. Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Oynamadığı sürede görev yapacak kaleci arıyoruz. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var." diye konuştu.