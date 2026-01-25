Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
25.01.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Haber Videosu

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, şimdi ise Club Brugge'den Raphael Onyedika'ya kadrosuna katmak istiyor.

Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler yeni transfere çevrildi.

YENİ HEDEF ONYEDIKA

Galatasaray transfer rotasını Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevirdi. Cimbom, Okan Buruk'un da beğendiği ve transferine onay verdiği Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Club Brugge ile temaslarına devam eden Galatasaray, kısa süre içerisinde bu transferi de tamamlayıp uzun süredir gündemde olan orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'a gelmek isteyen ve transferi için Victor Osimhen'le de görüşen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Club Brugge arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından konuşarak, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Club Brugge forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Nijeryalı Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Club Brugge, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:25:35. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.