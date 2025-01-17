Galatasaray'da Tek Değişiklik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile mücadele ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre Hatay karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, orta sahada Kerem Demirbay'ın yerine Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile Gabriel Sara sakatlığından dolayı, Hakim Ziyech de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Berkan Kutlu, ligde 3 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın yerine orta sahada Berkan Kutlu 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak 16. haftada İstanbul'daki Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada 11'de görev almıştı. Kutlu daha sonra ligdeki Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi. - İSTANBUL