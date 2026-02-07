Galatasaray\'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde Kazımcan Karataş ile yollarını geçici olarak ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar RAMS Başakşehir'e kiraladı. Bu karar, Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açtı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'E KİRALANDI

Galatasaray'dan yapılan hamleyle Kazımcan Karataş, sezonun geri kalan bölümünde RAMS Başakşehir forması giyecek. Genç oyuncunun kiralanması, transfer döneminin son gününde gerçekleşen ayrılıklar arasında yer aldı.

FORMA ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Kazımcan Karataş, Eren Elmalı'nın cezalı, Ismail Jakobs'un ise sakat olduğu dönemde forma şansı bulmuştu. Bu süreçte sahaya çıktığı maçlarda performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, görev aldığı karşılaşmalarda olumlu bir görüntü sergiledi.

TARAFTARDAN "YANLIŞ KARAR" TEPKİSİ

Kazımcan'ın ayrılığı, Galatasaray taraftarları arasında rahatsızlık yarattı. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, genç oyuncunun gönderilmesini "yanlış karar" olarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle mevcut kadro şartları göz önüne alındığında bu ayrılığın gereksiz olduğunu savundu. Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.