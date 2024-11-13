Galatasaray'da Tesisleşme Vurgusu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Tesisleşme Vurgusu

Dursun Özbek, Galatasaray'ın olimpik branşlarda öncü olduğunu ve tesislerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

13.11.2024 16:16
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'de olimpik branşlarda öncü olduklarını belirterek buna göre tesislerini de geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle gerçekleştirdiği koreografiyi izleten Özbek, emeği geçenlere teşekkür ederek "Cumhuriyet'in gururu olduğumuzu bir kez daha hissettik." dedi.

Kulübün devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Özbek, "Florya projesiyle ilgili ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. İhaleye çok kısa sürede çıkmayı planlıyoruz. Oradan Kemerburgaz Tesisleri'mize geçmeyi bekliyoruz. Kemerburgaz'da da son rötuşlar yapılıyor. Mobilyalarımızın bir kısmı geldi. Onların montajı gerçekleştirilecek. Gecikmemiz var. Bundan dolayı da çok üzüntülüyüm. Size verdiğimiz tarihte taşınmayı yapamadık. Çalışmalarımız sürüyor. Yakında Florya'ya veda edip, Kemerburgaz'a geçeceğiz. Hepimizin gurur duyacağı bir tesisi hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün Türkiye'de olimpik sporlarda öncü olduğunu aktararak, "Aslantepe Vadisi'nin yapılması Galatasaray için bir zorunluluk. Amatör branşlara hizmet edecek tesis ve bazı ticari üniteler olacak. Planlarımız bitti. Bizim en büyük eksiğimiz tesislerimiz. Maalesef tesisleşmeye yeteri kadar önem vermemişiz. Bugüne kadar bunun yapılmamış olması bu konuya sağır kalmamızı gerektirmez. Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporlarda öncüyse ve sporları Türkiye'ye getiren kulüp olarak anılıyorsa tesislerinin de ona göre olması lazım. Tartıya çıktığımız zaman dünya devleriyle boş ölçüşen bir kulübüz. Sporda bir dünya markası olarak anılıyoruz. Buna bağlı olarak tesisleşmeyi de geliştirmemiz gerek." diye konuştu.

Futbol takımının performansına da değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takım arasında üçüncü sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Tesisleşme Vurgusu - Son Dakika

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