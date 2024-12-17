Galatasaray'da Transfer Gündemi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Transfer Gündemi

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, her futbolcunun büyük hedefler için takıma katılmak istediğini belirtti.

17.12.2024 15:05
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Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündemde yer alan transfer söylentileri ile ilgili, "Galatasaray gibi Türkiye'de ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da her futbolcunun oynamak isteyeceğinin altını çizen İkinci Başkan Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Bu konuda Okan hocanın ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Sportif AŞ ile ilgilenen yöneticilerimizin girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi, bu işin finansmanını sağlamak ve pazarlıkları götürmek. Şu an kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal. Çünkü Galatasaray gibi Türkiye'de ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" diye konuştu.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın devre arasından itibaren Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürmesini planladıklarını dile getiren Metin Öztürk, "Sezon sonuna kadar kadın futbol takımımız, altyapı oyuncularımız burada çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla 2 hafta sonra burası boşalıyor gibi bir kavram yok. İhaleyi alan firmanın da kendi periyotları olacak, projesini koyacak. O proje ile ilgili yerlerden ruhsatlar alacak. Dolayısıyla 7-8 ay daha Galatasaray burada altyapısıyla, kadın futboluyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Yayıncı kuruluş biraz işi savsaklıyor"

Yayıncı kuruluş ile alakalı görüşlerini de aktaran Öztürk, "Geçen sefer Sivas'ta da söylemiştim. İnsanlar bazı işi canı gönülden yaparlar, bazı işi biraz isteksiz yaparlar. Acaba bu yayıncı kuruluş istemeden mi bu ihaleyi aldı diye düşünüyorum. Çünkü altyapısını, teknolojisi yenilemiyor. Olumlu bakmaya çalışıyorum, kötü niyetli olmamaya çalışıyorum. Kötü niyet kavramında TFF ve MHK ile ilgili gerekli şeyleri söylüyoruz. Ama yayıncı kuruluş biraz işi savsaklıyor. Biraz yetersizlik, biraz beceriksizlik, biraz teknolojinin geride kalması. Umarım düzeltirler ya da federasyon yeni bir ihale açar bu işi daha canla başla yapacak başka bir firmaya verebilir. Bu bizim yetkimizde değil. Biz burada takımın oyuncularından biriyiz. Ama asıl söz sahibi olan TFF. Auta çıkmış topun auta çıktığını tespit edemeyecek bir teknolojiyle hareket ediyorlar herhalde. Umarım düzeltirler" cümlelerine yer verdi.

Niyazi Yelkencioğlu: "Şu andaki programımız ikinci devreye Kemerburgaz'da başlamak"

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da, "Oradaki çalışmalar neredeyse bitti. Ufak tefek şeyler kaldı. Biz orada her şey hazır olduktan sonra geçmek işitiyoruz. Kayserispor maçından sonra 15 günlük bir aramız var. Şu andaki programımız ikinci devreye orada başlamak" dedi.

Florya arazisinin ihalesine yönelik bilgilendirme yapan Yelkencioğlu, "İhale süresi en kısa sürede başlayacak. Herhalde yılbaşına kadar ihaleye çıkacağız. Ondan sonra da 3-4 hafta gibi belli bir süre var. Ocak sonu gibi de ihale sonuçları belli olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunun kararını başkan verecek" şeklinde konuştu.

"Bankalar Birliği'nden en kısa sürede çıkacağız"

Sponsorluk anlaşmalarına devam edeceklerini vurgulayan Niyazi Yelkencioğlu, "Bizim sermaye artırımımız var. Sponsorluklar ile günü kurtarıyoruz. Çok kaliteli ve yüksek maliyetli oyuncularımız da var. Hem sermaye artırımımız hem de Florya'dan gelecek paralarla Bankalar Birliği'nden en kısa sürede çıkacağız. O zaten başkanımızın iki sene önce ilk söylediği şeydi. Haklı da çıktı. Çünkü o zamanlar faizler çok düşüktü ama şu anda o kadar yüksek ki biz her ay 100 milyon civarında faiz ödüyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede Bankalar Birliği'nde çıkmak, Galatasaray'ı kolay döndürebildiği finansal kolaylıklara getirmek. Tabii sponsorluklarımız da devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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