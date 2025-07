Galatasaray'da Yeni Hedefler

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bugün işimiz eskisinden daha kolay değil. Yapmamız gereken çok şey var. Sorumluluğumuz artık daha büyük. Daha iyi bir Galatasaray bırakmak için daha çok çalışmalıyız. Günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın geleceğini kurmak için çalışacağız. Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Yine ilkleri biz gerçek yapacağız. Galatasaray çok yaşayacak ve her zaman daha fazlasını başaracak" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY, BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMA HEDEFİNİ KOYAN İLK KULÜP OLMUŞTUR'

Sözlerine Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında vefat eden orman işçilerine Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Dursun Özbek, "Bugün arkadaşlarımla birlikte size verdiğimiz bir sözü tutmanın gururu ve mutluluğuyla karşınızdayız. 22 Temmuz Salı günü itibariyle Galatasaray Bankalar Birliği yapılandırması kapsamında kullanmış olduğu kredi ana para faizlerinin tümünü ödeyerek söz konusu anlaşmayı sonlandırmıştır. Bu suretle mali bağımsızlığı için en önemli aşamalarından birini başarıyla tamamlamıştır. Göreve geldiğimizde 2 milyar 720 milyon TL ana para ve ertelenmiş faiz borcumuz vardı. Bunun 2 milyar 229 milyonu ana para, geri kalanı da yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce tahsil edilmemiş faizlerden oluşuyor. Bu rakam o zamanın dolar kuruyla yaklaşık 163 milyon dolara denk geliyordu. Biz 3 senelik dönemimiz boyunca toplam 4 milyar 710 milyon 952 bin 515 lira ana para ve faiz ödemişiz. Yıllar içinde ödediğimiz faiz miktarının borç yükünün bizi nasıl yıprattığını, bundan kurtulmamızın ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için rakamların da bilinmesi lazım. Senelik ödenen faiz tutarı zaman zaman 40 milyon dolarlara ulaşmış vaziyetteydi. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden daha önemli gördüğüm Galatasaray Spor Kulübü Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan spor kulübü olmuştur. Karşınıza geldiğimde hep söyledim 'Bu anlaşmadan çıkmak lazım' zaman zaman rakiplerimiz bu konuyu tenkit ettiler, yaptığımız projeleri tenkit ettiler. Sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için Galatasaray olarak son derece mutluyum. Göreve geldiğimiz dönemde en önemli hedefimiz Galatasaray'ımızın rekabet ettiği her branşta sürdürebilir başarıya sahip bir kulüp haline getirmekti. Bunun içinde finansal açıdan bağımsızlığımızı kazanmamız çok ama çok önemliydi. Yapıldığı dönemde çok değerli bir anlaşma olan Bankalar Birliği anlaşması günümüzde kulübümüz için finansal özgürlüğümüzü ve hareket kabiliyetimizi engelleyen bir pranga haline gelmişti. Bu vesileyle döviz kredilerinin TL'ye çevrilmesi için emekleri için Merhum başkanımız Mustafa Cengiz başkana ve ekip arkadaşlarına içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için arkadaşlarımla beraber en büyük gayreti gösterdik. Sizden ne yetki aldıysak noktasına virgülüne kadar aynı uygulamayı yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bugüne kadar sizlere ne söz verdiysek sözlerimizi yerine getirmek içinde mümkün olan en büyük gayreti sarf ettik. Siz bana ve arkadaşlarıma inandınız ve bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'GALATASARAY HER ZAMAN DAHA FAZLASINI BAŞARACAK'

Florya projesine de değinen Başkan Özbek, "Değerli genel kurulumuzdan Florya'daki futbol yerleşkemizin Kemerburgaz'a taşınması suretiyle oradaki arazinin geliştirilmesi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceği için sizden yetki istemiştik. Bize güvenerek bu desteği verdiniz. Hayatımızdaki en büyük sorumluluklardan bir tanesiydi. İhalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale Komisyonu Başkanımız Adnan Polat'a ve ekibine buradan teşekkür ediyorum. Çok özverili bir çalışma yaptılar. Hazırladıkları ihale şartnamesi son derece Galatasaray'ın haklarını koruyan bir şartname. Bizim de görevimiz bu şartnameyi olduğu gibi uygulamak. Çok başarılı bir şekilde ihale süreci yürüttük. Yaklaşık 50 milyon dolar bir avans ödemesini TL cinsinden aldık. Bunun yaklaşık 1 milyar 400 milyonunu Bankalar Birliği'ne ödedik. Kalanı kasamızda duruyor. Geçmişteki borçlarımız için kullanacağız. Florya'daki yerleşkemizi biz Kemerburgaz'a taşıdık. Stadımıza çok yakın. Bu yeni bir proje miydi? Hayır. 2017 senesinde yönetime geldiğimiz zaman yaptığımız bir projeydi. Florya arazisi 65 dönüm, bunun 22 dönümü Galatasaray Spor Kulübü'ne ait. 43 dönümü ise Emlak Konut'a aitti. 43 dönümün Galatasaray Spor Kulübü'ne mal edilmesinin planları yapılmıştı. Buradan ortaya çıkacak ekonomik katkının Galatasaray'a büyük fayda sağlaması için bu arazilerin satın alınması gerekiyordu. Bu hedefi ortaya koyduk, sizlerden yetki aldık ve bu arazinin 43 dönümünü Galatasaray'a kazandırdık. Projemizi uygulamaya başladık. Gerçekten çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Siz bize güvendiniz, bize yetki verdiniz, Bizde 43 dönümünü Galatasaray kulübüne kazandırdık ve gelişmesi içinde ihalemizi yaptık. Bu ihale çerçevesinde ilk avansı aldık ve Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu kapatmış olduk. Daha önce planlığımız üzere yolumuza devam ediyoruz. Bugün işimiz eskisinden daha kolay değil. Yapmamız gereken çok şey var. Sorumluluğumuz artık daha büyük. Daha iyi bir Galatasaray bırakmak için daha çok çalışmalıyız. Günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın geleceğini kurmak için çalışacağız. Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Yine ilkleri biz gerçek yapacağız. Galatasaray çok yaşayacak ve her zaman daha fazlasını başaracak" ifadelerini kullandı.