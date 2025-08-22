Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle - Son Dakika
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

22.08.2025 12:13
Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, son 2 günde olduğu gibi bu sabah yapılan antrenmana da çıkmadı. Yıldız oyuncu, NEOM SC'den gelen teklifin kabul edilmesini istiyor. Milli oyuncu ayrıca geçen sezon verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' sözünün tutulmasını da istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da geride kalan sezonda başarılı bir grafik çizen ve bu performansını sezon başında da devam ettiren Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılmak istiyor.

BUGÜN DE ANTRENMANA ÇIKMADI

Suudi Arabistan ekibi Neom SC'den gelen teklifi kabul eden Barış Alper, son 2 günde takımıyla antrenmanlara çıkmamıştı. Yıldız oyuncu, bu sabah yapılan antrenmana da çıkmadı.

SÖZÜN TUTULMASINI İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin NEOM SC'den gelen teklifi kabul etmesini istiyor. Milli oyuncu ayrıca geçen sezon kendisine verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' şeklindeki sözünde tutulmasını istiyor. Galatasaray ile oyuncu tarafındaki görüşmeler sürüyor.

NEOM SC'NİN TEKLİFİ

NEOM SC'nin yetkilileri, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray, bu teklifi geri çevirdi ve Keçiörengücü'nün yüzde 20 payıyla birlikte 60 milyon euro talep etti. Suudi ekibi, Barış Alper Yılmaz'a da yıllık 9 milyon euro net maaş önerdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferudun ozmen:
    Gitmek isteyeni tutmakta neyin nesi acaba.. Sonuçta bedava gitmeyecek para kazandıracak kulübe oyuncu da haklı 3 yıl da kazanacağı paranın daha fazlasını 1 yılda kazanacak. 7 0 Yanıtla
  • 7896t4is:
    yolun açık olsun ama geri gelemezsin bilmiş ol 1 4 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    gtü kalktı 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
