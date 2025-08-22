Galatasaray\'dan ayrılmak isteyen Barış Alper\'den olay hamle

Süper Lig devi Galatasaray'da geride kalan sezonda başarılı bir grafik çizen ve bu performansını sezon başında da devam ettiren Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan ekibi Neom SC'den gelen teklifi kabul eden Barış Alper, son 2 günde takımıyla antrenmanlara çıkmamıştı. Yıldız oyuncu, bu sabah yapılan antrenmana da çıkmadı.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin NEOM SC'den gelen teklifi kabul etmesini istiyor. Milli oyuncu ayrıca geçen sezon kendisine verilen, 'Önümüzdeki sezon teklif gelsin, kabul edeceğiz' şeklindeki sözünde tutulmasını istiyor. Galatasaray ile oyuncu tarafındaki görüşmeler sürüyor.
NEOM SC'nin yetkilileri, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkardı. Galatasaray, bu teklifi geri çevirdi ve Keçiörengücü'nün yüzde 20 payıyla birlikte 60 milyon euro talep etti. Suudi ekibi, Barış Alper Yılmaz'a da yıllık 9 milyon euro net maaş önerdi.
