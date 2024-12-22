Galatasaray'dan Kayserispor'a Farklı Zafer!

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Golün şokunu çabuk atlatan Kayseri temsilcisi, 14. dakikada Stephane Bahoken'in golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Orta saha mücadelesi şeklinde devam eden karşılaşmada 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ile fileleri havalandıran konuk takım, yeniden üstünlük kurdu. Kalan bölümde daha tehlikeli ataklar geliştiren taraf ev sahibi Kayserispor olsa da Galatasaray devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda üstün bir performans sergileyen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 51. dakikada Yunus Akgün, 71. dakikada Osimhen ve 87. dakikada Barış Alper'in attığı gollerle 5-1'lik galibiyete uzandı.

Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 16. maçında 14. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 44'e yükseltti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray, rakibiyle puan farkını 8'e çıkardı.

Kayserispor ise 16. maçında 7. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

Yenilmezlik serisi 20 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu sezon deplasmanda kayıpsız

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'un ardından Bellona Kayserispor'u da mağlup etti.

Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

Deplasmanda kazanma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu geliştirerek devam ediyor.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 7. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 16 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.

Kayseri deplasmanında en farklı galibiyet

Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçlardaki en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.

Kayseri deplasmanında 3 maç sonra kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, toplamda 29. lig müsabakasında 13. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce dış sahada rakibine karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorlarla aldı.

Galatasaray, bugünkü 5-1'lik skorla Kayserispor'a karşı rekabetteki en farklı ve gollü dış saha galibiyetini yaşadı.

Osimhen, 12. golünü attı

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde 12. kez fileleri havalandırdı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan tecrübeli santrfor, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 11, toplamda da 15. kez terletti.

Kayserispor maçına kadar ligde 7 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, "Double" yaparak gol sayısını 9'a yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez skoru değiştiren Osimhen, Galatasaray'da toplamda 12 gole ulaştı.

Barış Alper, en golcü sezonunu yaşıyor

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki en golcü sezonunu geride bıraktı.

Süper Lig'deki 16 maçın tamamında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 8. kez fileleri havalandırdı. Avrupa'da da 1 golü bulunan Barış Alper, gol sayısını toplamda 9'a yükseltti.

Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Barış Alper, 2021-2022 sezonunda 17 müsabakada fileleri havalandıramazken, 2022-2023 sezonunda 25 mücadelede 4, geçen sezon ise 37 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 16. maçında 8 gole ulaşan yıldız futbolcu, Süper Lig'deki en golcü performansını sergiledi.

Yunus Akgün'den uzun süre unutulmayacak gol

Genç futbolcu Yunus Akgün, attığı şık golle maça damga vurdu.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus, gollerine Bellona Kayserispor karşısında da devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol kaydeden milli oyuncu, Süper Lig'deki 16. maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Yunus, ligdeki son üç maçında da birer kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Takımı 3-1 öne geçiren golün sahibi Yunus, kullanılan korner sonrasında kendi ceza sahasının önünde kaptığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi. Yıldız futbolcu, 3'e 2 gelişen atakta önünü açarak çok sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Abdülkerim "Dalya" dedi

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.

Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansını hücumda kaydettiği 10 golle süsledi.

Süper Lig'in en golcüsü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaklaşık maç başına 3 gol atarak yoluna devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, namağlup liderlik koltuğunda oturduğu ligde 16. maçında 47 gole ulaştı. Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, maç başına 2,93 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray'ın bu başarısında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, 8. golünü atan Barış Alper Yılmaz, beşer gollü Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, dörder gollü Dries Mertens ve Mauro Icardi büyük pay aldı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçın 12'sinde kalesinde gol gördü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor'un da gol atmasına engel olamadı.

Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk yarısında toplam 19 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 5'inde rakiplerinin en fazla gol attığı takım oldu.