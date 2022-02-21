Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in ayağından gelen gollerle hayata tutundu. Ligde 6 maçtır 3 puana hasret olan Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanında son anda bulduğu gollerle galibiyete tutundu.

OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

74. dakikada oyuna giren Gomis, pozisyon üretmekte zorlanan takımını rakip alana yerleştirdi. Galatasaray 74'ten sonra pozisyonları bulmaya başladı.

PENALTIDA SAHNEYE ÇIKTI

84'te Ndiaye'nin topa elle müdahalede bulunduğu tespit edildi. Gomis 87'de sahneye çıktı, skoru eşitledi.

GOMİS PENALTI KAZANDIRDI

Galatasaray 91. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahalesi oldu, hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan iptal edildi.

SON SANİYEDE ZAFER

90+7'de Atınç Nukan'ın elle müdahale yaptığı tespit edildi. Gomis topun başına geldi. 36 yaşındaki golcü bir kez daha sahneye çıktı, takımına 3 puanı getirdi.

OMAR'A ARMAĞAN ETTİ

Gomis galibiyetin ardından, "Bu akşam golleri Galatasaray aşıkları için attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Galatasaray adına gol attığımiçin çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi. İyi hissediyorum, takım oyununu güzel bir şekilde oynadık. Her şey mükemmel olmasa da neler yapabileceğimizi kanıtladık" açıklamasını yaptı.