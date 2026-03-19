Galatasaray\'dan TFF\'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

19.03.2026 18:58
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig'de ertelenen Göztepe maçlarının tarihi ile ilgili bir soruya yanıt vererek, üst üste iki deplasman maçı istemeyeceklerini ifade etti. Eray Yazgan yaptığı açıklamada, ''TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi.'' dedi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

'TRABZON SONRASI İZMİR DEPLASMANI İSTEMEYİZ'

Liverpool maçı nedeniyle ertelenen Göztepe maçlarının tarihi için gelen soruya cevap veren Eray Yazgan, "TFF, elenmemiz halinde Trabzonspor maçından sonra hafta içine koyacağını belirtti. Normalde Trabzon deplasmanı sonrası İzmir istemeyiz. Kupa kurasında Besim Bey sanırım böyle söyledi." dedi.

'ŞU ANDA GÖRÜNEN DURUM...'

Sözlerine devam eden Yazgan, "Eğer turu atlamış olsak, 7-14 Nisan'da Avrupa oynayacağımız için, 21-22-23 Nisan'da planlanan Türkiye Kupası maçlarını tehir edip bizi ve Samsun'un lig maçlarını o tarihlerde oynatacaktı TFF. Şu anda görünen durum, önce biz Trabzonspor deplasmanına gideceğiz ve ardından Göztepe deplasmanına gideceğiz. Sonrasında da yanılmıyorsam içeride Kocaelispor'u ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE İKİ DEPLASMAN

Milli aranın ardından deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Göztepe maçının Eray Yazgan'ın söylediği tarihlerde oynanması durumunda üst üste iki deplasman maçına çıkacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Sakın Ha sezonu zaten dediğiniz olur 15 4 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş Mehmet Emin Aloş:
    TFF Bir ayar çeker sizleri kırmaz 3 0 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    isteğe göre mi oluyor bu işler ? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
