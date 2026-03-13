Galatasaray\'dan Torreira kararı

13.03.2026 21:09
Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken bir isim için sezon sonunda yeni bir adım atılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız oyuncuyu maaşında zam yaparak ödüllendirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da 4 sezondur teknik direktör Okan Buruk'un değişilmezi olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim iddialar üzerine harekete geçti.

TORREIRA'NIN MAAŞINA ZAM

Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. Yılda 3.5 milyon Euro (178.4 milyon TL) kazanan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak ve ücreti takım arkadaşı Sanchez gibi 4.2 milyon Euro (214.1 milyon TL) seviyesine çıkarılacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray bu sezon dört kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira, bu maçların 37'sinde forma giydi. Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası

21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
